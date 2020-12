El Consell Esportiu oferirà per primer cop un ventall d'activitats per Nadal

El Consell Esportiu del Solsonès ha organitzat una sèrie d'activitats esportives destinades als infants de cara a aquestes festes nadalenques. Entre les activitats plantejades pel Consell, es troben quatre matins esportius al pavelló municipal que tenen la intenció de mantenir l'esperit del Parc de Nadal que l'Ajuntament no ha pogut tirar endavant enguany a causa de la situació sanitària.

En aquests matins esportius es faran tot tipus de jocs de lleure i activitats d'iniciació esportiva així com jocs de taula, inflables o altres activitats diferents.

A més d'aquesta iniciativa que es durà a terme del 28 al 31 de desembre, el Consell Esportiu també ha organitzat iniciacions a diferents esports durant aquestes festes. Així, s'oferiran iniciacions al waterpolo, a l'esquí alpí, al tennis i també se celebrarà un stage artístic. Les activitats es duran a terme a diferents punts de la comarca, des del Port del Comte fins al Club de Tennis de Solsona també entre els dies 28 i 31 de desembre.

Entre totes les activitats, el programa té una cinquantena d'inscrits en total, segons va afirmar Candi Viladrich a Regió7. Segons el Consell, per ser el primer any de la iniciativa i tenint en compte la situació sanitària és una bona xifra. «Tenim clar que arriba per quedar-se i per tenir continuïtat en els propers Nadals», va dir Viladrich. El solsoní va apuntar que «és el primer any que oferim activitats d'aquest tipus per les vacances de Nadal. Arran de que l'Ajuntament de Solsona no va tirar el Parc de Nadal endavant perquè no es podia fer, veient l'oferta general que hi havia a nivell comarcal i tenint en compte que és un any especial vam decidir apostar-hi».

Pel que fa a les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19, Viladrich va explicar que totes les activitats es duran a terme seguint les instruccions del Procicat. D'aquesta manera es faran grups de màxim 6 persones i totes les activitats esportives es duran a terme amb mascareta excepte les aquàtiques.

La iniciativa també té el suport de l'Ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya.