El nou tren de Nadal de Solsona escalfa l'esperit de festes a la ciutat

Els carrers del nucli antic de Solsona han tingut durant els últims dos dissabtes un vehicle poc usual de veure a la ciutat. El tren de Nadal ha arribat per primer cop a la ciutat amb un ple de participants.

Més d'un miler de persones van poder gaudir entre ahir i el dissabte passat d'un recorregut d'uns 20 minuts pels punts més emblemàtics del centre de Solsona. A més el trajecte anava acompanyat del personatge de la Llum, que amenitzava la ruta als infants i explicava algunes de les curiositats característiques dels diferents punts visitats.

El tren de Nadal recollia els passatgers a la plaça del Camp. Des d'allà iniciava una ruta que, a través dels quatre portals del nucli antic, recorria diferents punts, com el carrer del Castell, la plaça Major amb el gran arbre de Nadal ja a lloc, el carrer de Llobera, el Vall Calent, el portal del Pont i el carrer de Sant Llorenç.

L'activitat ha tingut una bona recepció, amb totes les entrades d'ahir venudes tres o quatre dies abans. La UBIC de Solsona, impulsora de la iniciativa juntament amb l'Ajuntament solsoní i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, valora positivament la iniciativa, tal com va assenyalar a Regió7,la membre de la seva junta i propietària de La Cotillaire, Olga Viladrich. La solsonina va posar el focus en l'ambient que generen aquest tipus d'iniciatives a la ciutat i l'impuls que pot suposar això per al comerç. També va agrair el fet que, enguany que no s'ha pogut organitzar l'Il·lujoc i a pista de gel a causa de la pandèmia de la covid-19, s'hagi buscat aquesta alternativa, i apunta que, atès l'èxit que ha tingut, es podria mantenir de cara al futur.

D'altra banda, la regidora de Cultura, Judit Gisbert, es va mostrar molt satisfeta per la recepció de la iniciativa i va apuntar que es podria estudiar mantenir-la de cara al futur amb l'opció d'incloure-hi novetats. El tren de Nadal era una de les propostes del consistori de cara a aquestes festes marcades per la covid-19. La bústia màgica i l'espectacle musical dels Reis Mags seran els dos esdeveniments més destacats de les festes.