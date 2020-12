Territori de Masies crea rutes per afavorir el turisme de proximitat

La cooperativa Territori de Masies continua treballant en la seva lluita per posar la pagesia, amb totes les seves expressions, en el centre social i econòmic, protegir-la, promoure-la i conservar-la. L'última iniciativa és el projecte «Mou-te pel territori», mitjançant el qual s'han creat sis rutes diferents per donar a conèixer el baix Solsonès i algunes zones del voltant a través de quatre eixos: l'alimentació, l'acollida, el patrimoni i el paisatge. Els itineraris s'anomenen del Barroc Rural, Prehistòric, d'Aigua i Guaita, de Frontera, de Pedra Seca i de Pagesia i Cel.

La iniciativa convida la gent de la zona, però també la de fora, a conèixer més a fons el territori de masies, en algunes ocasions per mitjà dels seus protagonistes. Pel que fa a l'alimentació, el projecte «Mou-te pel territori» posa a l'abast de tothom una llista dels diferents restaurants de la zona on es pot degustar productes propis de l'indret, així com punts visitables on es produeixen diferents aliments, com per exemple la formatgeria i el celler del Miracle, Cal Palà i l'Hostal de Pinós, el restaurant més antic de Catalunya dels que no ha tancat mai les portes (des del 1524).

Un dels punts destacats del programa és l'acollida, amb una llista d'establiments on es pot passar uns dies. L'esperit de la iniciativa i la voluntat d'alguns dels establiments socis de la cooperativa és poder donar a conèixer la zona des de l'acollida, un aspecte que costa fer entendre als visitants, que sovint hi van amb la intenció de desconnectar i que no aprofiten per integrar-se al territori.

El patrimoni també és un dels elements destacats en totes les rutes. I és que el baix Solsonès i el seu voltant té grans mostres de patrimoni prehistòric, com els dòlmens de Llanera i la Pera; elements del barroc amb el retaule del Miracle com a gran exponent; les torres de guàrdia repartides pel territori i també masies que et transporten al passat, com les Casas de Matamargó. A més d'això, la cooperativa convida els visitants a gaudir del paisatge del territori a través de rutes a peu o amb bicicleta.

Territori de Masies va néixer l'any 2009. L'any 2013 es va organitzar com a associació i els primers passos com a cooperativa van ser l'any passat, amb l'objectiu de fer un pas més per a la sostenibilitat del territori i la vida pagesa al baix Solsonès i l'entorn geogràfic proper.