Comença la restauració de dos megàlits més de «Gegants Immortals»

El projecte «Gegants Immortals» continua endavant amb la restauració de dos menhirs més que s'han pogut dur a terme amb una subvenció de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Els elements que s'estan restaurant són l'Estela de Través-Font de Plata i el menhir d'Ardèvol. Només falta restaurar la Pedrafita de Su, actuació que es preveu fer el 2021.

«Gegants Immortals» es va iniciar l'any 2019 amb la finalitat d'assegurar la conservació futura d'aquests elements megalítics en les millors condicions possibles. Primer es van transportar els set menhirs del lloc on es trobaven fins al Miracle, on els espera el procés de restauració. En els últims mesos ja es van restaurar l'estela del Caballol, el menhir del Solà i l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu, i es van descobrir algunes decoracions inesperades.

L'equip de restauradors d'Aleix Barberà ja està treballant en els dos nous elements. «Tots tenien un estat bastant dolent per l'exposició ambiental. Tenien una colonització biològica molt extrema perquè pràcticament la totalitat de la superfície estava recoberta per líquens, fongs o bacteris i això suposava una degradació de la pedra», va explicar Barberà ahir a Regió7, un problema que presentaven tots els menhirs ja tractats.

Actualment s'està duent a terme la fase de neteja i el tractament biocida. Posteriorment hi haurà una fase de consolidació i probablement s'haurà de fer petites integracions puntuals amb morter. A més, Barberà va apuntar que si es pot «adherirem uns fragments al menhir d'Ardèvol ja que sembla que n'hi ha dos que es van desprendre de la peça principal».

Pel que fa a les decoracions, l'equip de restauradors n'han vist alguns indicis però no poden assegurar que també en tinguin. «Fins que no ho mirin els arqueòlegs no ho podem saber. Els dos elements no estaven als seus emplaçaments originals, sinó que s'havien mogut possiblement amb excavadors i pales que van poder fer rallades a la pedra. S'ha d'estudiar si les marques són d'això o si són decoracions originals», va apuntar.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès van iniciar el projecte «Gegants Immortals» l'any 2018 i en el mateix any es va realitzar el trasllat al Miracle dels menhirs inclosos en la iniciativa.

Ja en aquell moment, la plataforma NaturaLitat (Natura i Espiritualitat) va fer una recollida de firmes per tal que, un cop restaurats, els menhirs tornin al seu emplaçament original i que no quedin exposats al Museu o al mateix Miracle.

La coordinadora del projecte i tècnica del Museu, Lídia Fàbregas, va explicar que la situació sanitària va impedir la celebració d'una jornada organitzada per les dues parts per tal de donar a conèixer aquests elements i el seu sentit. A partir d'aquí, s'estan plantejant dur-la a terme en format virtual a principis de l'any 2021.

Tot i això, el museu i la plataforma han mantingut contacte en els darrers mesos i encara segueix en peu la creació d'una taula d'entitats vinculades al territori per intentar decidir quin serà el futur d'aquests elements.