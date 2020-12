La Fira del Tió tanca amb bona participació malgrat la situació d'excepcionalitat

Aquest diumenge es va tancar una Fira del Tió de Solsona atípica marcada per una situació extraordinària. Malgrat tot, l'organització valora molt positivament el desenvolupament conjunt de la Fira com també el d'aquest darrer cap de setmana. L'exposició i venda de tions i bastons solidaris al pati Gòtic del Consell Comarcal va anar tenint un degoteig constant de visites, que van suposar una recaptació de 270 euros que es destinaran al Rebost Solidari del Solsonès. Per altra banda, al taller de Nadal de la Fira del Tió de la plaça Major hi va acudir mainada al llarg de tot el matí.



Actuacions musicals amb molt bona acollida

De la mateixa manera que el primer cap de setmana de la Fira, els esdeveniments musicals van comptar amb força presència de públic. Un centenar de mares i pares amb mainada van gaudir de l'actuació de Jaume Ibars a les dotze del migdia a la plaça del Camp, amb un ambient festiu i un temps suau per l'època de l'any.

Paral·lelament, al capdamunt del passeig Pare Claret, més de mig centenar de persones van acompanyar el grup de versions de la Quinta, amb un repertori entranyable de diferents èpoques, que va delectar el públic i que va servir per posar el punt i final a una fira que, malgrat tot, ha lluitat per mantenir l'esperit nadalenc entre la gent de Solsona i comarca.