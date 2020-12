El proper Carnaval no tindrà penjada del ruc ni rua de comparses

L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona va anunciar ahir les novetats de l'edició del Carnaval del 2021 emmarcades dins del context de la covid-19 i les restriccions que la pandèmia comporta. D'aquesta manera, durant el proper Carnaval no es podrà gaudir d'actes tan representatius de la festa com la penjada del ruc, la baixada de boits, la rua de comparses de dissabte o els ballets a la plaça Major, entre altres actes multitudinaris ja que no es pot garantir que es compleixin les mesures de seguretat durant el seu desenvolupament.

Per substituir aquests actes, l'Associació va anunciar en la darrera assemblea de socis la organització d'una sèrie d'actes inèdits que es poden dur a terme amb la situació sanitària actual. Així, durant el Carnaval s'emetrà diàriament «Cuinestoltes», un espai on les comparses encarregades de preparar els àpats del Carnaval explicaran la seva recepta. «A Solsona Boja Gent» serà l'alternativa a l'habitual Ball d'Assaig, un espectacle amb gegants per a tots els públics. Després de l'entrega de bojos es podrà gaudir del Late Night «Inspiracions Live» a càrrec de Pau Vilaseca i Pol Solé, amb música, entrevistes i humor. I per últim, també es celebrarà «La Voig», un talent show musical on competiran 10 comparses entre elles.

L'Associació de Festes recorda que tots els actes desenvolupats durant el Carnaval seguiran estrictament les normes de seguretat que s'hagin d'aplicar, amb aforament limitat. A més, es potenciaran les retransmissions en directe perquè els pugui seguir tothom i des de qualsevol lloc. En qualsevol cas, s'intentarà que «l'essència del Carnaval que tots coneixem no deixi de ser-hi present».

Pel que fa a actes també multitudinaris com l'arribada del Carnestoltes o altres activitats relacionades amb els gegants, des de l'associació asseguren que encara s'ha d'estudiar la manera de quina manera es pot dur a terme.

Així, el del 2021 serà un any atípic a causa de la pandèmia i també perquè la seva celebració coincidirà amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. La nova junta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona encapçalada per Gerard Argerich ja tenia una difícil tasca d'estar a l'altura de l'última edició del Carnaval en la que es va celebrar el 50è aniversari de la festa. Tot i això, malgrat la situació complicada que els ha tocat superar, encaren aquest repte amb ganes.

La prèvia de la festa també està comptant amb una bona participació dels socis i sòcies de l'associació. En la darrera reunió hi van participar més d'una trentena de persones de forma telemàtica. Un altre exemple és la participació en l'elecció del cartell de la nova edició del Carnaval en el que va guanyar l'obra de Raquel Estany després que s'assolís un rècord de participació amb 190 vots. Això és una mostra que, tot i que serà d'una manera diferent, Solsona té ganes de tornar a celebrar el seu Carnaval.