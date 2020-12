L'Ajuntament de Riner gestionarà bona part de la Casa Gran del Miracle

La Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Riner aprovaran properament un conveni amb el qual l'ens provincial cedirà bona part de la Casa Gran del Miracle al municipi perquè en pugui fer ús els propers 65 anys.

L'any 2013, la comunitat benedictina va cedir algunes dependències de la seva part a l'Ajuntament per tal que allà s'hi establissin les actuals dependències municipals ja que en aquell moment els veïns de Riner tenien l'Ajuntament a Solsona, el qual compartien amb Clariana de Cardener des de feia tres lustres. Ara, però, el Consell i la comunitat benedictina han rebutjat les cessions que tenien de la Diputació per tal que l'ens provincial pugui cedir bona part de l'edifici a l'Ajuntament de Riner, que s'encarregarà de gestionar-lo.

Així, el Consell compta amb l'Espai Barroc i la comunitat amb la zona del bar-restaurant i els dos pisos superiors a l'ajuntament, la resta serà de Riner.

La Casa Gran del Miracle va ser un edifici pensat per pertànyer al poble des de la seva construcció al segle XVI, però l'any 1836 es va produir a Espanya la desamortització de Mendizábal a través de la qual l'Estat es va quedar amb la propietat de l'edifici mentre que va subhastar la resta dels edificis del complex del Miracle que posteriorment van passar a mans de la comunitat benedictina que hi resideix actualment. Amb el pas dels anys, la Casa Gran va passar a ser propietat de la Diputació de Lleida, que en els últims anys havia dividit diverses estàncies de la casa per cedir-les a la comunitat benedictina, al Consell Comarcal del Solsonès i a l'Ajuntament de Riner.

«Per nosaltres és una gran notícia. És un tema que feia temps que s'hi estava treballant. La bona predisposició de l'actual govern de la Diputació i la bona predisposició de Consell Comarcal i la comunitat benedictina ha fet possible que es tiri endavant aquesta cessió tan important pel poble», va assegurar l'alcalde de Riner, Joan Solà, a Regió7.

El conveni per la cessió de l'espai entre els dos ens encara no està tancat, però la Diputació ja va aprovar aquesta actuació en la darrera sessió plenària.