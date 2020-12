L'Orfeó Nova Solsona torna als escenaris amb el concert de Nadal

El migdia de cada 25 de desembre els carrers de Solsona són deserts. Les famílies, enguany en format reduït, es reuneixen a taula per degustar l'escudella, la carn d'olla, torrons i neules. Després d'una llarga sobretaula, els carrers tornen a prendre vida. Si més no, el que porten fins a la catedral. En condicions normals, sota les voltes gòtiques del temple s'hi celebra el concert de Nadal de l'Orfeó Nova Solsona. L'actuació del cor és una cita marcada al calendari de moltes famílies de la ciutat. I malgrat que la pandèmia de la covid-19 ha robat moltes tradicions d'aquest 2020, el concert de Nadal de l'Orfeó s'ha mantingut.

Unes 250 persones van assistir al recital de la coral solsonina, que tornava als escenaris nou mesos després de la seva última actuació al Palau de la Música. L'Orfeó Nova Solsona va oferir un concert d'una hora a cappella que va fer viatjar els espectadors a través de melodies clàssiques nadalenques d'arreu. El cor va començar cantant cançons tradicionals del Bàltic. Després van dur a les oïdes dels assistents clàssics com Joia en el món, Santa Nit i Adeste Fideles, i van cloure amb nadales típiques catalanes com Fum, fum, fum, El dimoni escuat i El noi de la mare.

Un concert en la incertesa. Aquest va ser el nom amb el qual l'Orfeó va titular el recital. Perquè encara que el cor pogués mantenir la celebració del tradicional concert, la incertesa era més que evident. Per poder garantir les mesures sanitàries, en aquesta ocasió l'actuació es va fer a la Sala Polivalent, i no pas a la catedral, l'escenari des de feia molts anys. A més, cal sumar-hi tres factors extres: només hi van actuar una trentena d'integrants dels cinquanta que formen l'Orfeó, i els cantants van dur mascareta en tot moment i van haver de guardar un metre de distància mínim respecte de la resta d'integrants durant tota l'actuació. Joan Boix, director de l'Orfeó, admetia el hàndicap de cantar amb aquestes condicions: «La mascareta dificulta el cant, sobretot en les notes agudes. I la distància entre cantants és antinatural per al cant coral conjunt, per tant ens ha obligat a treballar més individualment, cantant per cantant».

Incerta també va ser la preparació del concert. Altres anys, l'Orfeó acostumava a fer quinze assajos del concert de Nadal, i en canvi aquest any només han pogut fer tres assajos presencials i unes quantes sessions més virtuals. Malgrat tots els impediments, Joan Boix afirmava que «havíem de complir oferint cultura per a Solsona, per demostrar que la cultura és segura». Afegia que la cultura «també és una forma de superar la pandèmia».

Pel que fa a l'actuació, el director assegurava que «no és el concert que els hauria agradat oferir», però estava content amb el resultat: «Un recital modest però amb tot l'entusiasme i càrrega emocional».