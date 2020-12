El Centre Sanitari del Solsonès detecta només cinc positius en la darrera setmana

El volum de nous positius de coronavirus detectats al Solsonès segueix a la baixa per segona setmana consecutiva amb un total de cinc casos diagnosticats de covid-19 al Centre Sanitari del 21 al 27 de desembre a partir de 298 proves PCR i 29 TAR. Tot i això, des de l'ens de salut es vol advertir la població que "no és moment de relaxar-se" sinó que, per seguir amb aquests bons registres, "cal minimitzar trobades i relacions socials".

Segons la direcció mèdica del Centre Sanitari, "abaixar la guàrdia per festes podria ser catastròfic, a causa de l'augment de casos que es preveu el mes de gener". A més, cal tenir present que els indicadors sobre l'evolució epidemiològica al conjunt de Catalunya presenten una tendència a l'alça. Els responsables sanitaris adverteixen que "un augment de contagis coincidint amb la tornada a l'escola podria portar al col·lapse", per la qual cosa es demana comprensió a la població a l'hora de pensar en trobades. "Cal mantenir la bona praxi que, a grans trets, està seguint la gent de Solsona i comarca".

D'altra banda, en relació amb la vacunació, es desconeix quan començarà la campanya al Solsonès. No obstant això, quan arribi aquest moment, des del Centre Sanitari se sosté que "no hem d'abaixar la guàrdia fins que no s'aconsegueixi la immunitat de grup, és a dir, després que s'hagi administrat la vacuna a una part important de la població", la qual cosa no serà una realitat a curt termini. El risc de contraure la covid-19 no minvarà, per tant, de forma immediata amb l'inici de les vacunacions.