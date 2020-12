L'ACA instal·larà sirenes d'emergència a les preses

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per implementar un pla d'emergència a cada un dels pantans que gestiona. El pla preveu, entre altres actuacions, la instal·lació d'un sistema de sirenes d'emergència a cada un dels pantans, entre els quals hi ha Sant Ponç, la Llosa del Cavall i la Baells.

El projecte ha d'identificar els possibles danys, els sistemes d'avís, l'equipament necessari i l'adequació de les instal·lacions que hi ha ara per tal de minimitzar els riscos derivats de la presa i poder gestionar situacions d'emergència que hi pugui haver.

Les sirenes previstes en els projectes dels diversos pantans tindrien com a objectiu avisar la població de les zones d'afectació en cas de ruptura de la presa per tal de poder actuar en conseqüència.

Pel que fa al pantà de Sant Ponç, tenint en compte que l'actual sala de control d'emergències es troba dins la zona afectada per una possible ruptura de la presa o pel mal funcionament dels mecanismes de desguàs, l'ACA ha decidit traslladar-la a una ubicació més segura. Així doncs, es crearà una nova sala de control d'emergències i una nova sala d'oficines en un edifici que ja hi ha per tal de mantenir-les segures en cas d'emergència.

Els contractes de redacció dels projectes de la Llosa del Cavall i de la Baells tenen un valor estimat de 48.795,25 euros amb IVA inclòs, mentre que el de Sant Ponç és de 50.858,76 euros amb IVA inclòs. El termini en tots els casos és de set mesos. A més dels tres pantans esmentats, també es durà a terme la mateixa actuació al pantà de Sau i al de Darnius Boadella.

Fa uns mesos l'ACA ja va millorar la seguretat als pantans que gestiona mitjançant la instal·lació de sistemes de videovigilància i l'actualització dels sistemes que ja tenien.

Els embassaments de l'àmbit de Regió7 gestionats per l'ACA es troben actualment amb bons nivells de capacitat, sobretot la Llosa del Cavall, que ahir estava al 89,88% de la seva capacitat, mentre que fa un any es trobava al 74,55%. Pel que fa al de Sant Ponç, ara està al 90,91%, mentre que ara fa un any es trobava al 90,44%. El nivell del pantà de la Baells és l'únic dels tres que ha disminuït, però ho ha fet de molt poca quantitat, ha passat del 89,71% al 89,09% actual.

Pel que fa al conjunt d'embassaments catalans gestionats per l'ACA, ara el seu estat és molt millor, ja que ara es troben al 86,46% de la seva capacitat respecte al 69,52% que tenien l'any passat.