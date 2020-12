Finalitza la restauració del moble de l'orgue de la catedral de Solsona

La restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona continua endavant amb la finalització de la restauració del moble de l'instrument, que n'ha tret a la llum colors i matisos que fins ara eren desconeguts. També s'ha dut a terme la retirada dels seus tubs. Després d'aquesta actuació, el següent pas del projecte és la restauració de tots els tubs per part del mestre orguener, Albert Blancafort al seu taller de Collbató.

Per poder tirar endavant la restauració d'aquest majestuós orgue del 1853, la comissió per l'orgue de Solsona, que està formada per les persones que han treballat per poder restaurar l'instrument, ha engegat una nova campanya per obtenir el finançament necessari per poder finalitzar amb èxit el projecte. «Tu ho fas possible» és una nova iniciativa d'apadrinament de tubs, tal i com es va fer ara fa un any. En aquella ocasió la campanya anava dirigida a iniciar la restauració mentre que ara està pensada per intentar obtenir els diners que falten per cobrir el pressupost del projecte.

Ara fa un mes i mig, quan es va presentar la restauració del moble, es va anunciar que es comptava amb un 87,5% del finançament necessari per renovar l'orgue, per tant ara falta obtenir la resta, més de 80.000 euros, per cobrir el pressupost.

La nova campanya vol fer evident l'abans i el després que han significat per la recuperació de l'orgue les aportacions de tanta gent i tantes institucions i entitats. La col·laboració quedarà segellada mitjançant un títol nominal que, en cas que sigui per a un regal, es lliurarà en un petit tub de cartolina platejada. A la cartellera del cancell de la Catedral es poden seguir els avenços de la restauració, i als plafons del peu de l'orgue es poden veure els noms de totes les persones o entitats col·laboradores i patrocinadores.

Des de la comissió apunten que, tot i que encara no és segur quan podria finalitzar la restauració de l'instrument, si tot avança correctament la catedral podria recuperar el seu orgue d'aquí a 2 o 3 anys.