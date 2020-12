L'Institut d'Estudis Ilerdencs finança l'adquisició de llibres a les biblioteques

Les biblioteques de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Llobera han rebut subvencions per part de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que forma part de la Diputació de Lleida, per destinar-los a la compra de llibres per a les seves biblioteques. Sant Llorenç n'obtindrà 1.040 euros, Solsona 1.387 i Llobera 884.

En total la Diputació de Lleida donarà un total de 63.501,65 euros en subvencions per a les biblioteques de la província.

Pel que fa a l'oferta cultural de l'any 2020, l'Institut d'Estudis Ilerdencs va subvencionar amb 500 euros Sant Llorenç de Morunys per una audició de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.