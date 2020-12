Una nevada i les festes nadalenques milloren l'afluència al Port del Comte

La primera nevada de la temporada, les festes nadalenques i la finalització del confinament municipal han fet que el nombre d'esquiadors a l'estació del Port del Comte hagi augmentat exponencialment passant de les menys de 50 persones el segon dia de la temporada fins a les 700 persones que hi van anar ahir, el dia amb més afluència de gent del que es porta de temporada.

L'inici de la temporada d'esquí a Catalunya va ser complicat per a totes les estacions a causa de les restriccions de mobilitat establertes per reduir el risc de contagi de la covid-19, però al Port del Comte on no hi va acompanyar la meteorologia, va ser encara més difícil.

Des de principis de desembre l'estació del Solsonès ha treballat per obrir el màxim de nombre de pistes possible encara que sigui a través de la neu artificial. Així, s'ha passat de la zona de debutants i la de trineus i tubbies amb la que es va iniciar la temporada, a comptar ahir amb un 50% de les pistes de l'estació disponibles i tots els telecadires oberts excepte el de la Bòfia i tota la zona d'Estivella.

«Tot i que la primera nevada no va ser molt important, ja ha ajudat a que la gent surti a esquiar. Això combinat amb que durant les festes nadalenques ja comença a venir més gent doncs ha fet que avui hi hagi un bon ambient a l'estació», afirmava ahir el director del Port del Comte, Albert Estella.

Pel que fa al tipus de clients que acudeixen a l'estació en aquests primers dies de bona afluència, Estella va assegurar que bona part d'ells són els abonats de temporada i va apuntar que les escoles d'esquí ja estan totes en funcionament. «Més que tenir una clientela majoritàriament d'esquiadors professionals, també hi ha molta gent que ve a fer tubbies o trineus, a passejar o a jugar amb la neu», va dir el director de l'estació.

La direcció del Port del Comte assegura estar satisfeta amb l'afluència de gent de l'estació tenint en compte les restriccions de mobilitat establertes actualment i, a l'espera de noves nevades, continuen treballant per poder obrir totes les pistes que es pugui gràcies a la innivació de neu artificial.