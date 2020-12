El bisbe Novell diu que amb l'eutanàsia s'eliminaran els que han «perdut l'oremus»

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, s'ha tornat a posicionar de forma contrària a l'aprovació de la llei de regularització de l'eutanàsia a Espanya assegurant que aquesta pràctica «serà la via a través de la qual s'eliminaran, contra la seva voluntat, totes aquelles persones que han perdut l'oremus i que no siguin defensats pels seus». Ho ha fet en la seva glossa de cap d'any, on també ha fet un repàs dels efectes de la pandèmia de la covid-19 a la població i en l'amor com a recepta per superar-los.

«Només faltava acabar l'any amb l'aprovació de la llei de regularització de l'eutanàsia», diu el Bisbe en el seu escrit després de fer un repàs als estralls de la covid-19. Novell fa referència a l'experiència en altres països on també està permesa l'eutanàsia.

No és la primera ocasió que el bisbe de Solsona critica aquesta pràctica mostrant-se contrari en anteriors glosses on va assegurar que l'eutanàsia és una versió «light» del suïcidi i va afirmar que es tracta d'un pecat greu irreversible.

A més de posicionar-se novament respecte a l'eutanàsia, Novell fa esment en la seva carta a les persones que més han patit els efectes de la pandèmia de la covid-19, ja sigui per la pèrdua d'un ésser estimat o per conseqüències econòmiques, posant èmfasi en les persones que ja havien estat afectades per la crisi econòmica del 2008.

Per superar aquests entrebancs, el Bisbe de Solsona diu que la recepta de l'Església és l'amor i anima a participar en «aquells actes de la caritat que impulsen a crear institucions més sanes, regulacions més justes i estructures més solidàries».