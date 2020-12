El nou pressupost de Sant Llorenç de Morunys creix un 30% respecte al del 2020

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va aprovar en el ple municipal celebrat durant la nit de dimarts el pressupost per l'any 2021 que superarà els 2 milions d'euros, el que significa prop d'un 30% més que el vigent.

El consistori piteu va aprovar de forma unànime un pressupost que es caracteritza per l'augment d'inversions gràcies a poder disposar del romanent de tresoreria del què disposava l'Ajuntament de Sant Llorenç. L'alcalde, Francesc Riu, destaca que es tracta d'un pressupost que es va posar en comú amb l'oposició i en el què s'hi han tingut en compte les seves propostes, el que s'ha vist traduït amb el resultat de la votació al ple de dimecres, que va ser favorable de forma unànime.

L'actuació més destacada del pressupost del 2021 és la substitució de tot l'enllumenament del poble per tecnologia LED. Es tracta d'una actuació que s'arrossega des de l'any 2019 i que es va adjudicar el passat mes de setembre. El pressupost de l'actuació és de 229.000 euros, el més alt de l'exercici del 2021.

Una altra actuació destacada és la reforma de la sala polivalent, concretament la sala que queda a sobre de les aules de secundària de l'Institut Escola. L'actuació té un cost previst de poc menys de 193.000 euros i es durà a terme gràcies a una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i a inversions de la Diputació de Lleida. Segons va explicar el batlle a Regió7, la sala es destinarà als avis, que es van quedar sense aquest espai quan l'Institut es va traslladar a la Sala Polivalent.

Entre altres actuacions destacades hi ha la creació d'una via verda fins al pantà de la Llosa del Cavall o l'adequació de l'entorn de l'embassament per posar-hi places de pàrquing i senyalització.