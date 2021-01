La Grossa de Cap d'Any deixa prop de 400.000 euros a Solsona

arxiu particular

Un dels bitllets premiats amb alguns afortunats al barri antic de Solsona arxiu particular

La Grossa de Cap d'Any 2020 va deixar un pessic de gairebé 400.000 euros a Solsona gràcies a un quart premi, el 20.805. Aquesta, però, va ser l'única alegria per a la Catalunya Central en el sorteig extraordinari que Loteries de Catalunya va celebrar dijous i que va enviar el premi gros, el 35.208, a la Roca del Vallès i Barcelona.

El segon dels quarts premis de la Grossa de Cap d'Any va caure íntegrament a Solsona. El bar Castell, situat al nucli antic, va ser l'establiment encarregat de vendre els 37 bitllets premiats amb 10.000 euros cada un, el que suposa una quantitat acumulada de 370.000 euros a la capital del Solsonès. El propietari del bar, Miquel Riba, es va mostrar molt content d'haver pogut vendre 45 bitllets amb el número premiat i apuntava que se n'havien anul·lat vuit. El mateix Riba juntament amb amics i clients del seu bar es van repartir un dels bitllets premiats.

«Estem contents que hagi tocat alguna cosa, aquí a Solsona mai ens tocava res», va dir la propietària de La Vinícola, Teresa Serra. El seu establiment ha repartit la majoria de números premiats del bar Castell ja que els dos locals són col·laboradors. Serra explicava que el premi ha estat molt repartit ja que l'ha venut a diferents persones, i afirma que eren totes de Solsona.

Els clients del bar Castell es van fer sentir quan van conèixer que el número venut a l'establiment era el premiat i ho van celebrar aprofitant les hores en què l'establiment pot estar obert a causa de les limitacions horàries establertes per la pandèmia de la covid-19.

En el conjunt de Catalunya, el 35.208 va ser el número guanyador del sorteig, amb 200.000 euros per bitllet de 10 euros i va tocar en un estanc del barri de Gràcia de Barcelona i en una gasolinera de La Roca.

El segon premi, amb 65.000 euros per bitllet, va ser per al número 52.688, i va anar a parar a Parets i a Tàrrega, a més d'Internet. El tercer, amb 30.000 euros per cada bitllet de 10 euros, va ser el 47.281, venut a dos supermercats de Figueres i Tortosa, i a Reus.