El Consell Comarcal farà els primers plans d'usos recreatius dels seus pantans

El Consell Comarcal del Solsonès està fent els tràmits per posar a concurs la redacció dels plans d'usos dels embassaments de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Fins ara cap dels dos pantans del Solsonès disposaven d'aquest document.

El pla d'usos recreatius és un document que regula què es pot fer i de quina manera en els diferents espais de l'àrea del pantà. Fins ara, tal com va explicar el conseller comarcal de Turisme, Ferran Ginestà, a Regió7, «cada Ajuntament tenia les seves ordenances però no hi havia cap norma comuna. Aquest estiu vam intentar fer alguna cosa més conjunta per evitar la massificació de persones». Un pla d'usos és un document més general, però Ginestà afirma que de totes maneres les ordenances continuaran vigents i es complementaran amb aquest document.

Tant a Sant Ponç com a la Llosa del Cavall ja hi ha establerts alguns negocis que hi fan activitats. El conseller va assegurar que el nou pla d'usos en principi no hauria de comprometre la seva activitat. «En principi no hi haurà problemes perquè la gent que ja té muntats negocis relacionats amb els usos recreatius dels pantans ja han fet el processos legals per poder-los fer i l'espai on actuen ja està regulat», va explicar Ginestà.

El Consell Comarcal del Solsonès ha d'entregar els dos documents a l'ACA abans d'acabar l'any 2021.

La redacció dels plans es realitzaran a través d'una subvenció de l'ACA i de l'aportació dels diferents ajuntaments que tenen una part del pantà dins dels seus termes municipals.