Odèn vol construir una depuradora per als nuclis de Llinars, Cambrils i el Racó

L'Ajuntament d'Odèn està treballant des de fa temps per desenvolupar un projecte per construir una depuradora d'aigües residuals al seu terme municipal. En concret aquesta planta tractarà les aigües residuals dels veïns dels nuclis de Cambrils, Llinars i el Racó.

L'alcalde d'Odèn, Pere Vilaginés, va explicar a Regió7 que el consistori ja ha enllestit la proposta del projecte i que ara és l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qui li ha de donar el vistiplau. «Abans no hi havia cap depuradora al municipi i ara en farem una per a aquests tres nuclis», explicava Vilaginés. Tal com va apuntar l'alcalde, actualment cada casa es gestiona les aigües residuals. «Algunes cases tenien fossa sèptica i s'altres anaven on podien i ho gestionaven com consideraven convenient», apuntava el batlle.

L'objectiu del consistori és que la depuradora estigui operativa aquest any 2021.

La depuradora estarà més avall que les salines de Cambrils, on neix la Ribera Salada, un dels rius més transitats del Solsonès durant les èpoques de més calor.

«La Ribera Salada és un dels rius més nets de Catalunya, llavors el que no pot ser és que a la capçalera del riu no hi hagi cap depuradora, sigui petita o grossa», va explicar Vilaginés a aquest diari.