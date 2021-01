La residència de Solsona demana que s'activi l'equip d'intervenció ràpida

Aquest migdia, la residència de gent gran de Solsona té diagnosticats 49 usuaris positius, el 56 per cent del total. Les darreres hores se n'han detectat deu, per ara tots de caràcter asimptomàtic o amb simptomatologia lleu. A les zones grogues, on hi ha ubicades les persones que no han donat positiu, però que són susceptibles d'haver entrat en contacte amb el virus, s'hi duen a terme cribratges diaris. Quant a l'equip de professionals, n'hi ha un total de 14 de contagiats, tres més que ahir. Donada aquesta situació, la residència ha sol·licitat l'activació de l'equip d'intervenció ràpida de la Generalitat per tal de poder tenir un reforç.

Totes les famílies de les deu darreres persones diagnosticades, que van ser traslladades a les zones vermelles, van ser informades ahir al vespre de la situació. La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés i les institucions locals lamenten les defuncions dels darrers dies i el creixement del nombre de positius. Amb tot, destaquen el fet que des d'ahir no hi hagi ningú més amb símptomes de la malaltia, si bé són conscients que aquesta situació podria canviar en qüestió d'hores.

Ahir va començar el nou suport mèdic per fer el seguiment permanent de les persones afectades. La residència ha renovat també els contractes dels professionals que feien substitucions. Així mateix, s'ha contractat un suport extern per a la neteja de les zones grogues. Les instal·lacions estan sectoritzades des de l'inici de la pandèmia en zones verdes, lliures de covid-19; grogues, per a l'aïllament de residents que hagin tingut un contacte estret amb positius, i vermelles, per a les quals s'havien reservat habitacions. Des de l'aparició del brot, s'ha treballat intensament en la reorganització de les diferents zones en funció del nombre de persones positives.

Paral·lelament, aquesta tarda hi ha programada una primera visita de valoració d'una dotació dels Bombers de la Generalitat per determinar com es procedeix a la desinfecció de les instal·lacions. Hi participarà un comandament i el grup de riscos tecnològics, juntament amb representants de Salut i personal del centre.

En la reunió diària de seguiment del brot que mantenen la Fundació, el Centre Sanitari del Solsonès, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, s'ha posat de relleu avui el principi d'intervenció proactiva, i no reactiva, amb què s'actua en tots els àmbits. En tot moment, l'equip de la residència treballa en contacte estret amb la direcció mèdica del Centre Sanitari i Salut Pública tant pel que fa a visites periòdiques com a la formació continuada dels professionals pel que fa al protocol de seguretat.