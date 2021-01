Es posa en marxa una campanya de suport a usuaris i professionals de la residència de Solsona

Per iniciativa dels Serveis Socials, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal han posat en marxa aquest dimarts una campanya de suport a les persones residents i professionals de l'Hospital Pere Màrtir Colomés, afectats per un brot de coronavirus des de la setmana pasada. La iniciativa porta per lema "Solsona amb la residència", i consisteix a publicar vídeos amb missatges d'ànims, fotos o dibuixos a les xarxes socials. Només cal identificar-los amb l'etiqueta #SolsonaamblaResidencia.

Després que la pandèmia hagi colpit la residència de gent gran, fins ara amb 50 usuaris i 16 professionals contagiats i tres difunts, es considera necessari fer arrbibar tot el suport moral als residents, les seves famílies i el personal. Per això es proposa a la ciutadania que publiqui dibuicos d'infants, fotos i vídeos d'un minut aproximadament (i enregistrats en horitzontal).

Encesa de llums a les vuit

També s'emplaça a tothom a encendre una espelma, fanalet o qualsevol tipus de llum aquest dimecres, dia de Reis, a les vuit del vespre i plasmar el gest amb fotografies publicades a les xarxes amb la mateixa etiqueta.

Alguns personatges com l'alcalde, David Rodríguez, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, els professionals dels Serveis Socials o el músic Marc Anglarill, entre d'altres, ja han participat en la iniciativa.