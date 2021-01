Els Reis arriben a Solsona amb un musical que veuen unes 1.200 persones

Malgrat les adversitats derivades de la pandèmia, els Reis Mags han arribat finalment a Solsona, i ho han fet d'una manera pionera, a través d'un vídeo musical original. Unes 1.200 persones han pogut gaudir de l'experiència a la Sala Polivalent de Solsona on no hi ha faltat la presència física de Ses Majestats.

Per tal de minimitzar el risc de contagi de covid-19, Solsona va haver de pensar en una alternativa i es va decantar per oferir a la ciutadania una producció audiovisual en la que els Reis Mags protagonitzaven un musical durant la seva arribada a la capital del Solsonès. El musical ha estat creat amb guió i música originals creats per a l'ocasió.

L'espectacle s'ha dut a terme en cinc sessions d'uns 30 minuts repartides entre les 4 i les 7 de la tarda, on hi han passat unes 1.200 persones. Les dansaires del Jove Ballet Solsoní han estat les encarregades d'escalfar els motors abans de l'arribada dels Reis. En el vídeo, els Reis es perden en la seva arribada a Solsona fins que arriba l'estrella que els guiarà fins a la ciutat. Durant els nou minuts que dura l'audiovisual, els Reis van sumant persones i músics en el seu viatge fins a la capital del Solsonès.

El vídeo el dirigeix Joan Solé, amb Marcel Riu d'ajudant de direcció i director d'art, a partir d'un guió original d'Uriol Gilibets i música de Ramon Franch. A més, s'ha plantejat com un muntatge cent per cent participatiu, amb l'ajut de les desenes d'infants i joves que cada any prenen part a la cavalcada de la ciutat: Tatrau Escola de Teatre, el Jove Ballet Solsoní, Trinxaranga i l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, entre d'altres. Enguany també hi participen Kiani Vilar, Eladi Sànchez, Dídac Flores, Joan Boix, Bernardo Dombua i la companyia Sound de Secà, amb la col·laboració de la Comissió de Reis.

Un cop finalitzat el vídeo i després de veure l'estrella cantant en directe, Gaspar, Melcior i Baltasar han arribat a la Sala Polivalent. Després de saludar als infants de dins l'equipament, han explicat en el seu discurs que portaven molts regals -la Bústia Màgica havia recollit prèviament un total de 411 cartes i dibuixos- i que havien vist que els nens i nenes s'havien portat molt bé aquest any, sobretot per respectar les mesures sanitàries relacionades amb la pandèmia. Els Reis també han volgut transmetre un missatge d'esperança desitjant que es reprengui la normalitat ja que, com han dit, tampoc ha estat un any molt bo per ells ja que també tenen ganes de tornar a abraçar als qui més estimen.