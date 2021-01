Volem Feina continuarà fent la recollida porta a porta del Pi de Sant Just

Un camió de Volem Feina fent la recollida al Pi de Sant Just

Volem Feina, entitat del Solsonès que treballa per ajudar les persones en risc d'exclusió social a través de la inserció laboral, s'encarregarà durant, com a mínim, dos anys més del servei de recollida selectiva porta a porta del Pi de Sant Just després de guanyar el concurs públic.

El contracte adjudicat té un valor de 178.373,04 euros amb IVA inclòs i un termini de 2 anys a partir d'aquest gener.

Volem Feina ha proposat una sèrie de millores en el servei com renovar els sacs de recollida de la fracció vegetal domèstica o utilitzar la seva pròpia planta de transferència i el seu propi vehicle. També contempla la millora dels resultats de la recollida selectiva fixant-se com a objectiu un 82%. Finalment també proposen fomentar la gestió del compostatge pròpia en habitatges unifamiliars.