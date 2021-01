Odèn vol engegar una cooperativa per produir i gestionar energia verda

L'Ajuntament d'Odèn ha engegat una iniciativa per crear una cooperativa sense afany de lucre al municipi amb l'objectiu de gestionar la pròpia energia verda que produeixi la mateixa cooperativa.

En un comunicat informatiu dirigit als seus veïns i veïnes, l'alcalde d'Odèn Pere Vilaginés, va assegurar que «volem posicionar el municipi i la comarca com a territori on les persones que hi vivim ens preocupem i ocupem dels temes mediambientals i, a més, ho fem de manera organitzada, democràtica, participativa, transparent i col·laborativa», i va afegir que vol que sigui una cooperativa «on tothom sumi i ningú resti, on l'objectiu principal sigui preservar la nostra terra però alhora també ens permeti estalviar consumint energia verda».

Des del consistori apunten que la majoria de cooperatives es centren només en l'energia, basada en la producció i comercialització de fonts d'energies renovables. Però en el seu cas l'objectiu és, tot i que la generació i comercialització d'energia serà un dels puntals més importants, que la cooperativa pugui fer també una gestió responsable i sostenible dels residus, així com fer una distribució equitativa de les concessions de l'aigua que hi ha al territori.

L'Ajuntament en vol impulsar la creació i convèncer a les persones del territori que una cooperativa d'aquestes característiques pot ser un motor de canvi pels temes de sostenibilitat i medi ambient.

Des del consistori s'apunta que les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i equipaments municipals, representen avui un repte rellevant per a l'estratègia climàtica per mitigar i reduir les emissions de CO2. Però també, i no com a únic motiu, per a fer una reducció de la factura energètica. El comunicat informatiu explica que, tenint en compte la disponibilitat de l'energia verda gratuïta i l'alt preu de l'energia que hi ha a Catalunya, si s'aprofita el sol com a generador de l'energia verda que es transporta directament a casa, es produeix un estalvi molt important en un servei tan bàsic com es l'electricitat. A més, apunten que pot ajudar aconseguir que la producció dels característics trumfos d'Odèn siguin del tots ecològics.

S'ha optat per una cooperativa perquè es la via més democràtica i participativa de gestió. Així, la proposta de representació és que l'Ajuntament d'Odèn en tingui un 15%, els veïns i veïnes un 55% i un 30% per a les empreses, comerços i entitats del municipi.