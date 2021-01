S'intensifica el suport emocional als usuaris de la residència de Solsona

El dia de Reis els usuaris de la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona han rebut la visita del bisbe, Xavier Novell, que ha volgut "intensificar el suport emocional i religiós vers els residents, especialment els més afectats pel brot", segons afirma. Com és tradició de cada any, tots els usuaris han rebut també un obsequi de Reis gentilesa de l'Ajuntament.

El principal ajut emocional per a la gent gran de l'hospital es canalitza, sobretot, a través de videoconferències amb familiars, tal com destaca la direcció del centre. Igualment, la Fundació agraeix l'escalf de la població que s'està manifestant aquests dies a les xarxes socials amb l'etiqueta #SolsonaamblaResidència. Fins ara hi ha hagut 250 publicacions a Instagram i 70 piulades a Twitter.

Avui es realitza la prova PCR a tots els usuaris que han donat negatiu de covid-19. Fins ara el nombre de persones contagiades és de 57 residents, que es troben estables, i 18 persones de l'equip de professionals.