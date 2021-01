Arrels graduarà els primers alumnes del Solsonès amb batxillerat americà

L'Escola Arrels II serà el primer centre del Solsonès que tindrà graduats amb el Diploma Dual, és a dir, amb el Batxillerat espanyol i amb el títol equivalent als Estats Units d'Amèrica al finalitzar aquest curs. En aquest cas seran quatre estudiants de 2n de Batxillerat.

Des de l'any 2018, l'Escola Arrels II, que imparteix educació secundària obligatòria i Batxillerat a Solsona, ofereix la opció als seus alumnes de poder aconseguir la titulació nord-americana de High School. Aquest curs són 25 alumnes de 2n de Batxillerat fins a 2n d'ESO els que han apostat per aquesta iniciativa, i són quatre estudiants els què, si ho aproven tot, obtindran el títol al finalitzar aquest curs.

El Diploma Dual l'ofereixen una vintena de centres de l'àmbit de Regió7, però només un al Solsonès. Consisteix en el fet que els alumnes es matriculen aquí i a una High School americana i cursen des de Catalunya sis matèries que no es poden convalidar. La resta es convaliden. El programa té una duració de tres o quatre cursos, depenent de quan el comenci l'alumne. D'aquesta manera, gràcies a la tecnologia els estudiants tenen la possibilitat d'estudiar matèries com història dels Estats Units, economia o criminologia, entre d'altres.

La cap d'estudis del centre, Olga Cortés, apunta que «aquest programa va més enllà d'un títol», en el sentit que ofereix als alumnes immersió lingüística, immersió tecnològica i immersió personal. «Una persona que cursa tota l'educació secundària obligatòria i el batxillerat amb un sistema d'immersió tan important com aquest s'emporta un aprenentatge molt important i també aconsegueix un nivell lingüístic molt bo», assenyala Cortés.

El Diploma Dual continua tenint bona acceptació entre els alumnes del centre després de dos anys i mig de funcionament. Des del centre apunten que el primer any hi va haver molts estudiants interessats i que cada any en creix el nombre. Aquest curs, per exemple, s'hi han unit cinc alumnes de 2n d'ESO i un de 3r. A més, Cortés apunta que alguns que acaben d'arribar al centre ja tenen ganes de cursar-lo.