Un recull d'imatges recorda la història de la comparsa del Gegant Boig

El fotògraf solsoní Marià Jounou ha publicat un llibre que recull les imatges que va fer ell mateix entre el 1994 i el 2008 de la comparsa del Gegant Boig, la primera del Carnaval de Solsona i la impulsora d'alguns dels elements més representatius de la festa com les enramades.

Es tracta del segon volum del llibre ja que l'any 2010 Jounou ja va publicar un primer recull amb les imatges dels primers 10 anys d'història de la comparsa. Aquest segon volum, que tanca amb els 25 anys del grup, té més de 1.000 fotogra-fies repartides en 160 pàgines. El 95% han estat fetes per Jounou, i la resta, per altres membres de la comparsa.

«Aquest llibre el tenia previst fer quan em jubilés, però llavors quan vam estar confinats vaig decidir començar a posar fil a l'agulla i el vaig acabar aquest any», explica Jounou, i afegeix que no té intenció de publicar-ne cap més. «Amb aquest llibre dono valor a la meva feina, que considero que és ser cronista de la ciutat a través de les imatges», afirma el propietari de l'empresa de fotografia Resol. El també membre de la comparsa no té intenció de publicar cap més recull en el futur perquè creu que «l'aparició de les imatges digitals ha fet desaparèixer la figura de retratista».

El llibre permet viatjar en el temps a través dels 14 anys que recull. Cada any presenta el programa de Carnaval d'aquell any, el programa de la comparsa i l'escut que creaven fent referència a les enramades de l'any anterior. A més d'això, també hi ha unes pàgines especials sobre els 25 anys de la comparsa i també sobre els membres que han perdut en els darrers anys. «Vaig voler fer constar un record a les persones que ja no hi són. Hem perdut uns 10 membres», explica Jounou.

El fotògraf assegura que no podria destacar cap imatge de les publicades ja que «cada any té les seves». Tot i això destaca la importància de les enramades, o la penjada. El Gegant Boig ha engalanat els carrers de Solsona de forma satírica fent referència a moments com la febre de les vaques boges o les mobilitzacions independentistes.