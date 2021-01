La creació d'un mural a Llobera es converteix en eix vertebrador de l'art

Els artistes Marta Ricart i Joma Rius van començar aquest setembre un projecte que els va encarregar l'Ajuntament de Llobera en què havien de pintar un mural en un mur situat a la paret d'un cobert davant de l'edifici del consistori i de l'escola. El que segurament no esperaven és que el desenvolupament de l'obra s'acabés convertint en un eix vertebrador de diferents vessants artístics del municipi.

Actualment han finalitzat la primera fase del projecte amb la pintura d'un mural amb una imatge que simbolitza el cicle de la terra. La pintura ha estat realitzada amb pigments naturals extrets de minerals. Tal com expliquen els seus autors, la voluntat era representar el que els veïns volien transmetre del seu poble, i es va coincidir en el cicle de la terra com un element que representava el poble i que a més era un concepte universal. A més, l'obra també s'allunya dels murals convencionals i inclou unes pedres grogues fora del mur que representen les llavors. «És un mural que vol ser més que una pintura», explica Rius.

Més enllà de la idea de fer un mural diferent, el que els autors destaquen és la col·laboració de la ciutadania. El mural ha estat l'excusa perquè una desena de músics del poble s'hagin reunit per assajar en espera de poder actuar a l'entorn del mural. « És una manera d'expandir el mural fins on arriba el so», explicaven els autors. També hi ha alguna persona interessada a col·laborar a través de la dansa. Tot i que la primera fase del mural està acabada, els seus autors han volgut aprofitar l'embranzida que ha generat el projecte per ampliar-lo a una segona fase, que també incorporarà la poesia a través d'uns versos de Pep Divins.

A més, també hi han col·laborat altres persones, com l'expert en pintura mural al fresc, Josep Minguell, i Roser Melero, de la Macarulla, especialitzada en les plantes tintòries.

El projecte, ara aturat per les baixes temperatures i les inclemències del temps, es reprendrà el proper mes de març.