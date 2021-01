La residència de Solsona contracta sis nous professionals en tres dies

El reforç de l'equip de professionals per fer front a les 42 baixes per covid-19 que s'han produït les dues últimes setmanes és una de les prioritats de la residència de gent gran de Solsona. Des de dissabte fins avui, s'hi han incorporat sis persones. Des de l'inici del brot, han entrat a treballar a l'Hospital Pere Màrtir Colomés 16 professionals nous.

Les últimes setmanes la residència ha reforçat la plantilla operativa amb deu auxiliars de geriatria, quatre de les quals han estat reclutades amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; un metge a jornada parcial; un fisioterapeuta; una persona de suport a direcció; una altra de manteniment, una infermera i un enllaç de menjador. La seva feina també es complementa en els serveis de neteja i bugaderia amb la contractació d'empreses externes.

La complexitat en la gestió del brot s'ha aguditzat aquest cap de setmana amb la detecció de nous casos positius entre la plantilla de personal. De totes maneres, el trasllat de vint usuaris no contagiats a una altra residència, al sociosanitari i, per voluntat pròpia, al domicili, ha permès reorganitzar les tasques. Avui, d'altra banda, comencen a repetir-se els tests PCR als primers professionals de l'hospital que es van contagiar i, en cas que els resultats ho permetin, es reincorporaran.

La Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés agraeix la comprensió de les famílies "en la difícil decisió de traslladar els usuaris no positius, principalment per protegir-los", i subratlla que s'hi està "en contacte permanent per fer-ne el seguiment". Agraeix també la iniciativa de la parròquia i la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de programar una novena a la Mare de Déu que comença avui –després de les misses de les deu al Claustre i de dos quarts de vuit del vespre a la Mercè – amb motiu de la pandèmia i la seva afectació a la residència.

Quant a l'evolució epidemiològica al conjunt de la ciutat i la comarca, la situació ha empitjorat notablement després de festes. En aquests moments, l'índex del risc de rebrot a la capital comarcal és molt alt i se situa ja a 1.145 punts, amb la previsió que vagi augmentant, i la taxa de reproducció és d'1,51. Avui també es concretaran dades de les últimes proves realitzades al Centre Sanitari.