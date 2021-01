La Catalunya Central reprèn la normalitat després de les nevades La «Filomena» fa renéixer l'èxit de Les Absentes

L'episodi de nevades viscut aquest cap de setmana també ha causat afectacions a bona part de la Catalunya Central. Ahir encara perduraven algunes incidències viàries causades per la neu i el gel però es preveu que la majoria de carreteres estiguin disponibles avui.

Les conseqüències del temporal Filomena van obligar a anul·lar ahir el transport escolar a la Molsosa, al Solsonès i a Pujalt, a l'Anoia. L'alcalde de la Molsosa, Marià Torra, va explicar que es va decidir suspendre el transport escolar per precaució a causa de la neu i el gel de les carreteres, però la previsió era que avui es restablís el servei.

Al Berguedà, tot i que el tranport escolar va funcionar amb normalitat, ahir a les vuit del vespre encara hi havia dues carreteres tallades. La BV-4024 que va de Guardiola de Berguedà al Coll de Pal va quedar tancada al migdia per la neu mentre que la BV-4031 de Castellar de N'Hug es va tallar pel vent.

Els municipis de la Vall de Lord també van patir les afectacions de les nevades, però al tenir l'equipament necessari per fer el manteniment de les carreteres i després d'hores de feina, ahir ja tenien enllestides les seves vies. Pel que fa a un municipi del sud del Solsonès com Pinós, el seu alcalde, Xavier Vilalta, va assegurar que es va haver de treballar molt per poder tenir les vies preparades i segures ja que va ser una nevada inesperada.

La nevada d'aquest cap de setmana causada pel temporal Filomena ha estat inusualment extensa i també abundant a molts sectors de Catalunya, especialment les comarques de Ponent i del sud del país (llevat de la franja litoral), amb gruixos màxims de més de 60 centímetres al Priorat i a l'interior de les Terres de l'Ebre.

Les nevades també han deixat més de 30 cm de neu a partir de 800 o 1.000 m al Montseny i a les Guilleries, així com en alguns sectors del vessant sud del Pirineu i al Prepirineu, on puntualment també s'ha superat el mig metre de neu nova.

Pel que fa a la neu acumulada entre dissabte i diumenge i deixant de banda les estacions situades a més de 1.500 metres d'alçada, a l'àmbit de Regió7 hi destaquen els 25 cm de neu nova a Das i els 20 de la Molsosa. Però ha sigut a Falset (Priorat) on s'ha registrat la quantitat de neu més alta, amb un total de 62 cm juntament amb el Parc Natural dels Ports al Baix Ebre.

El pas de la borrasca Filomena per Catalunya no només ha suposat l'arribada de neu i baixes temperatures. Pel grup de música del Solsonès, Les Absentes, inactiu des de fa uns dos anys, el nom del temporal ha fet renéixer l'interès a les xarxes per una de les seves cançons més conegudes, Filomena.

El vocalista i acordionista del grup, Alguer Vendrell, va explicar ahir a Regió7 que el grup es va sorprendre al veure que en només un cap de setmana van augmentar en 50.000 les visualitzacions del videoclip de la cançó a YouTube. A més, Filomena tenia la característica d'aconseguir que els assistents als concerts es despullessin quan sentien la cançó.

El grup va aprofitar el moment per anunciar un concert únic per «recordar que estem aquí», com va dir Vendrell, tot i que a causa de la pandèmia no saben quan ni on ni com serà.