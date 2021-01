La «Filomena» fa renéixer l'èxit de Les Absentes

El pas de la borrasca Filomena per Catalunya no només ha suposat l'arribada de neu i baixes temperatures. Pel grup de música del Solsonès, Les Absentes, inactiu des de fa uns dos anys, el nom del temporal ha fet renéixer l'interès a les xarxes per una de les seves cançons més conegudes, Filomena.

El vocalista i acordionista del grup, Alguer Vendrell, va explicar ahir a Regió7 que el grup es va sorprendre al veure que en només un cap de setmana van augmentar en 50.000 les visualitzacions del videoclip de la cançó a YouTube. A més, Filomena tenia la característica d'aconseguir que els assistents als concerts es despullessin quan sentien la cançó.

El grup va aprofitar el moment per anunciar un concert únic per «recordar que estem aquí», com va dir Vendrell, tot i que a causa de la pandèmia no saben quan ni on ni com serà.