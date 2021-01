La residència de Solsona registra una nova defunció i arriba a les set des de l'inici del brot

La residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona lamenta una mort més entre els seus usuaris. Des del principi del brot, se n'han registrat set. D'altra banda, hi ha dos casos positius nous entre els residents que fins ara no estaven contagiats i que durant el cap de setmana van ser traslladats fora del centre. La direcció del centre assegura que tots els usuaris traslladats a la residència d'Igualada es troben bé i que els positius detectats es troben entre els quatre usuaris que van decidir quedar-se al Centre Sanitari o tornar als seus domicilis.

Pel que fa al personal, arran dels resultats de les proves PCR realitzades ahir als primers professionals que van contagiar-se, quatre treballadores es poden reincorporar a la plantilla. Al marge d'això, se suma una baixa laboral no per covid, sinó per motius personals.

A les xarxes socials, la població de la comarca continua expressant les seves mostres de suport a usuaris, familiars i personal de l'hospital amb l'etiqueta #SolsonaamblaResidència. Ahir, per exemple, va publicar un vídeo la Policia Local de Solsona.