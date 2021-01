Cinc noves defuncions a la residència de Solsona en 24 hores

El brot detectat a la residència de gent gran de Solsona a final d'any continua causant defuncions. Les últimes vint-i-quatre hores s'han registrat cinc noves baixes i el total de pèrdues per la covid-19 des del principi del brot al centre solsoní s'eleva a dotze. El Patronat de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés, presidida pel Bisbe de Solsona, Xavier Novell, i les institucions que formen part de la comissió de seguiment del brot expressen la seva aflicció i traslladen el seu més sentit condol a les famílies, a la vegada que manifesten el seu suport i agraïment a l'equip humà de professionals per la seva feina i dedicació. "Més que mai, estem al seu costat i agraïm l'immens sacrifici en moments tan difícils", subratllen.

Els Serveis Funeraris Municipals, així mateix, han posat el Servei d'Acompanyament al Dol a disposició de famílies i professionals de l'hospital, en un moment en què el brot es troba en el seu punt més àlgid, catorze dies després de la seva detecció. Coincidint amb el comiat de persones amb qui s'ha compartit estada, els residents de mica en mica comencen a participar en activitats que permeten retrobar-se i compartir espais i moments. Tal com explica la direcció del centre, es tracta que, "progressivament, recuperin la vida social que tant s'enyora i que també és fonamental per a l'equilibri emocional".

Avui s'han realitzat quatre tests PCR més al personal que finalitza el seu aïllament, els resultats negatius dels quals han de permetre la seva reincorporació. D'altra banda, des de la comissió de seguiment, s'agraeixen les mostres de suport que el centre rep de part d'altres residències geriàtriques.



Al conjunt de la comarca, 41 positius nous en dos dies

Aquestes males notícies es contextualitzen, al mateix temps, en una situació del municipi caracteritzada per l'empitjorament aguditzat de les dades. L'índex del risc de rebrot es troba en els 1.676,32 punts amb una taxa de reproducció de l'epidèmia d'1,51. Entre dilluns i dimarts el Centre Sanitari del Solsonès ha diagnosticat 41 nous positius de coronavirus mitjançant PCR i TAR, i avui s'han fet 67 tests PCR més.

Des de l'ens de salut es tem que aquestes xifres encara no representen el pic de contagis, sinó que les dades més elevades podrien manifestar-se la setmana que ve. "És evident que ens trobem en el pitjor moment de la pandèmia a la ciutat i cal que tothom actuï en conseqüència", sentencia l'alcalde, David Rodríguez. "No es pot fer altra cosa que demanar la màxima prudència en la interacció social per nosaltres mateixos, les persones del nostre entorn i en solidaritat amb tothom que ho està passant malament".