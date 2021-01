Solsona FM recuperarà el programa d'enigmes, aquest cop dirigit a adults

L'emisora de ràdio de Solsona engega el nou programa Martí d'Enigmes, conduït per Martí Gruas i inspirat en el concurs Menutenigmes, emès fa uns anys a l'emissora, però, en aquest cas, adreçat al públic adult.

Cada dilluns, dimecres i divendres no festiu al punt de les 12 del migdia es plantejarà un enigma per Solsona FM. Les persones que hi vulguin participar hauran d'enviar la resposta abans de les 10 de la nit del mateix dia de l'emissió. Cada resposta encertada i enviada dins de termini valdrà 3 punts. En cas que una mateixa persona enviï més d'una resposta, es donarà com a vàlida la primera.

Martí d'Enigmes s'allargarà fins al 18 de juny. La persona que acumuli més puntuació optarà a un premi de 10 entrades individuals per a les piscines municipals de Solsona la temporada d'estiu 2021. En cas d'empat, es farà un sorteig aleatori per designar el guanyador.