El Consell d'Alcaldes aprova passar a dir-se Consell d'Alcaldies

El Consell d'Alcaldes del Solsonès va aprovar ahir una moció per demanar canviar la denominació de l'ens, passant-se a dir Consell d'Alcaldies. Ho van aprovar de forma unànime els batlles de la comarca en el ple de l'ens celebrat ahir a la tarda de forma telemàtica a causa de les conseqüències de la covid-19.

Des de l'ens comarcal es considera que en una societat que voga per la igualtat de gènere en tots els sentits i formes, aquesta expressió ha esdevingut sexista, més tenint en compte que en els documents legals que regulen el règim organitzatiu dels Consells Comarcals i el funcionament dels seus òrgans, ni tant sols hi apareix la paraula «alcaldessa» i només es fa referència al concepte «alcaldes». Per altra banda, des del Consell Comarcal es considera que en el català, s'utilitzen les formes corresponents al masculí amb pretès valor genèric, si bé l'idioma disposa d'eines suficients per poder dir allò que es vol dir utilitzant formes a favor d'una societat més igualitària i justa.

Aquesta iniciativa ha estat també molt ben acollida per part de l'Associació de Dones del Solsonès, que va assenyalar que «és molt important visibilitzar les dones en tots els àmbits, i en els estaments públics». La moció insta al Ple del Consell Comarcal del Solsonès a traslladar al Parlament la revisió del llenguatge no sexista de la Llei d'organització Comarcal de Catalunya.