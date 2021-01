L'ACM es reuneix amb els alcaldes del Solsonès per abordar les seves necessitats

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, acompanyat del secretari general adjunt, Sergi Penedès, va mantenir dijous al vespre una trobada virtual amb els representants dels 15 municipis del Solsonès, en una reunió presidida per Antoni Màrquez, alcalde d'Olius i president del consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca. La reunió va servir per explicar les accions dutes a terme per l'entitat municipalista per fer front a la pandèmia, abordar la reactivació socioeconòmica i donar assistència i eines a tots els ens locals de Catalunya.

Actualment, la comarca del Solsonès, a través dels seus ajuntaments i EMD, ja s'està beneficiant dels serveis i assessorament de l'ACM. Així, un total d'11 tècnics i electes de la comarca han participat en una quinzena d'accions formatives plantejades des de l'entitat municipalista de forma virtual en els últims mesos. Cal destacar que el 73% dels municipis del Solsonès són usuaris de la Central de Compres de l'ACM, juntament amb el Consell Comarcal i l'EMD de Canalda, que ofereix l'opció de contractar 16 productes i serveis de forma agregada, estalviant procediments i amb avantatges econòmics. Ara mateix al Solsonès la majoria d'ens locals es beneficien de l'acord marc d'assegurances, i el d'adquisició de paper d'oficina, i d'equips d'impressió. Un total de 15 ens en fan ús (12 ajuntaments, el Consell Comarcal i 3 ens dependents).

Cal recordar que durant els primers mesos de la gestió de l'emergència de la Covid-19, l'ACM va facilitar gratuïtament als municipis de la comarca 190 mascaretes tèxtils, 690 mascaretes quirúrgiques i 1.380 guants. I també va afavorir la compra agregada de 500 mascaretes FFP2 entre 2 municipis i el Consell Comarcal.



68 euros més per habitant

El president de l'ACM, Lluís Soler va recordar que segons un estudi fet per l'associació per quantificar la despesa que que estan assumint els ajuntaments arran de l'impacte de la covid-19 i mantenir serveis bàsics per la ciutadania, a (partir d'una mostra de 150 ajuntaments), es conclou que cada ajuntament ha tingut un sobrecost derivat de les mesures per fer front a la COVID19 de 68 euros per habitant. Per això, va manifestar que "l'esforç del municipalisme català, com a primera porta d'atenció, està sent cabdal per fer front a les necessitats de la ciutadania, aplicar mesures restrictives i fer front a la crisi sanitària i a la reactivació socioeconòmica". I va recordar que des de l'ACM s'està reclamant un fons compensatori, acompanyat d'espais de codecisió perquè els ajuntaments puguin prestar tots els serveis des de la proximitat.

A banda d'aquestes reivindicacions, des de l'ACM hi ha previst ampliar el suport i l'atenció als ens locals de cara al 2021. Durant l'esclat de la pandèmia ja es va realitzar un esforç per oferir major servei i assessorament als ens locals, així com adaptar l'oferta formativa a la modalitat online i posar a l'abast dels ens locals material de protecció integral i un catàleg de productes i material relacionat amb la Covid-19, entre d'altres. La intenció de cara al 2021 és impulsar nous serveis d'assistència i assessorament. El principal serà la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT), que té la intenció de facilitar la connexió del territori amb les administracions per actuar d'altaveu municipalista en la planificació del territori des de l'equitat i la sostenibilitat. "Volem ser actors principals en el disseny d'un territori equilibrat, amb igualtat d'oportunitats, respecte a les sensibilitats, sostenible i, sobretot, amb la voluntat de sumar entre l'àmbit local, acadèmic i professional", va destacar Soler.