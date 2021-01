L'Oficina Jove del Solsonès s'apropa al seu públic amb un nou web

L´Oficina Jove del Solsonès ha estrenat avui la seva nova pàgina web. Es tracta d'una plataforma més interactiva, accessible i amb més serveis que l'anterior.

En aquest web hi ha tota la informació de cadascun dels àmbits d'actuació de l'Oficina Jove i que al llarg dels dos darrers anys s'han anat ampliant amb noves iniciatives. El regidor de Joventut de Solsona, Joan Parcerisa, va assenyalar que un nombre important de consultes a l'Oficina Jove es reben a través de les xarxes socials i el correu electrònic i, per tant, «calia un web modern, accessible i àgil per satisfer-les». Igualment, «permetrà disposar d'una oficina jove virtual, amb la qual cosa podrem arribar a moltes més persones i famílies que encara no ens coneixen, sense necessitat de desplaçar-se per assabentar-se de tot allò relacionat amb beques, salut, formació, sexualitat, lleure i habitatge».

A més de demanar cita prèvia, utilitzar el xat directe i accedir als diferents recursos que proporciona l'oficina, també es podran llegir notícies d'interès per als joves de la comarca i una agenda jove d'activitats.

«Si mires al teu voltant, tot són possibilitats i, per tant, decisions». Així comença el vídeo de presentació que companya l'estrena del web i que es pot veure també a partir d'avui.