L'Oficina Jove del Solsonès s'apropa al seu públic amb un nou web més interactiu i amb més serveis

Com contactar amb les tècniques de cada àrea de l'Oficina Jove del Solsonès, demanar-los hora directament i accedir als recursos que hi ha l'abast en matèries d'educació, ocupació, salut, oci, participació, mobilitat, habitatge i esports. Ara és possible mitjançant la nova plataforma en línia que l'Oficina Jove del Solsonès ha estrenat aquest divendres per oferir aquests serveis en un format més interactiu.

En aquest web hi ha tota la informació de cadascun dels àmbits d'actuació de l'Oficina Jove i que al llarg dels dos darrers anys s'han anat ampliant amb noves iniciatives. El regidor de Joventut de Solsona, Joan Parcerisa, assenyala que un nombre important de consultes a l'Oficina Jove es reben a través de les xarxes socials i el correu electrònic i, per tant, "calia un web modern, accessible i àgil per satisfer-les". Igualment, "permetrà disposar d'una oficina jove virtual, amb la qual cosa podrem arribar a moltes més persones i famílies que encara no ens coneixen, sense necessitat de desplaçar-se per assabentar-se de tot allò relacionat amb beques, salut, formació, sexualitat, lleure i habitatge".

A més de demanar cita prèvia, utilitzar el xat directe i accedir als diferents recursos que proporciona l'oficina, també es podran llegir notícies d'interès per als joves de la comarca i una agenda jove d'activitats. "Si mires al teu voltant, tot són possibilitats i, per tant, decisions". Així comença el vídeo de presentació que companya l'estrena del web i que es pot veure també a partir d'aquest divendres.



Una eina també per a famílies, entitats i ajuntaments

Per al conseller comarcal responsable de l'àrea de Joventut, Xavier Castellana, el nou web és "una eina orientada al segle XXI, intuïtiva i dinàmica". "Està concebuda per facilitar respostes a les preguntes que els joves es troben en la construcció del seu present i futur", explica. A més, "també està pensada per a les professionals de Joventut, les entitats, les famílies i els ajuntaments de la comarca".

L'Oficina Jove del Solsonès, gestionada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat, va obrir portes a final del 2018 a la planta baixa del Casal de Cultura i Joventut. El seu objectiu és posar a l'abast dels joves una sèrie de serveis adreçats a aquest sector de la població i millorar-ne la taxa d'emancipació.