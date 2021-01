L'ACM es reuneix amb els batlles del Solsonès per abordar-ne les necessitats

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler, acompanyat del secretari general adjunt, Sergi Penedès, va mantenir dijous al vespre una trobada virtual amb els representants dels 15 municipis del Solsonès, en una reunió presidida per Antoni Màrquez, alcalde d'Olius i president del consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca. La reunió va servir per explicar les accions dutes a terme per l'entitat municipalista per fer front a la pandèmia, abordar la reactivació socioeconòmica i donar assistència i eines a tots els ens locals de Catalunya.

Cal destacar que el 73% dels municipis del Solsonès són usuaris de la Central de Compres de l'ACM, juntament amb el Consell Comarcal i l'EMD de Canalda, que ofereix l'opció de contractar 16 productes i serveis de forma agregada, per estalviar procediments i tenir avantatges econòmics.