Sant Llorenç alerta d'un possible enverinament massiu d'animals

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha avisat d'un possible enverinament massiu de gats i gossos del poble després de la mort de prop d'una desena d'animals en la darrera setmana.

El consistori va afirmar en un comunicat que s'ha detectat que animals de companyia i alguns que viuen al carrer «estan morint en estranyes circumstàncies». Els primers que ho van detectar van ser l'associació de defensa d'animals Camps de Somnis, que participa en una campanya conjunta amb l'Ajuntament d'esterilització i control de gats al carrer anomenada Gats Piteus. Segons una de les seves membres, «ja fa uns mesos que sorgia algun cas d'animals joves morts amb insuficiència renal o gats morts enmig de la carretera que no havien estat atropellats. Això era molt esporàdic ,però la darrera setmana això s'ha accentuat», va afirmar a Regió7 Mònica Pérez, coneguda al poble com a Montse de les Cases.

Abans d'aquesta setmana les morts eren de gats del carrer, però recentment també han mort mascotes, el que ha permès fer una necròpsia d'un dels cadàvers. Aquesta va detectar problemes d'insuficiència renal i problemes digestius, però a falta d'un estudi toxicològic que no s'ha pogut realitzar, no se sap què ha provocat la mort dels animals. Tot i això, l'Ajuntament afirma que, després de consultar-ho amb dos veterinaris, se sospita que pugui ser un enverinament massiu.

Per evitar nous casos, el consistori va demanar als propietaris d'animals que evitin passejar-los a les zones més cèntriques del poble i aprofitin l'entorn natural per evitar possibles nous enverinaments i mantenir els carrers nets d'orins i excrements.

El projecte Gats Piteus va sorgir fa uns anys quan es va donar una situació similar. De les Cases creu que el possible enverinament que s'està produint a dues zones concretes de Sant Llorenç pot ser degut a un creixement de la població de gats al poble, ja que actualment hi ha dues colònies. Tot i això, tant Pérez com el consistori recorden que les colònies de gats de carrer no són un problema, sinó que són un mètode de control de plagues d'altres animals com rates o serps.

Pérez va explicar que la complicada situació dels animals ha fet créixer l'interès ciutadà per la cura dels gats de carrer.