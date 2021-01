Les defuncions per covid-19 a la residència de Solsona arriben a la vintena

La Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés que gestiona la residència d'avis de Solsona ha lamentat avui una mort més, víctima del brot de coronavirus que pateix l'equipament i que fa que siguin 20 les persones finades per la covid-19 al centre solsoní. Aquesta és la pitjor dada que s'ha posat damunt la taula en la reunió diària de la comissió de seguiment del brot. Pel que fa als residents traslladats a Igualada, a casa i al sociosanitari del Solsonès, continuen tots estables.

Aquest diumenge s'ha celebrat una missa a la residència, presidida pel bisbe, Xavier Novell, on han pogut participar les persones que, progressivament, es van recuperant de la malaltia, mentre que la resta que ho han desitjat han rebut la Comunió. L'equip humà de la Fundació ha considerat oportú organitzar novament l'ofici religiós al centre per acompanyar espiritualment les persones que ho necessiten i pregar col·lectivament per les víctimes de la pandèmia.

Davant la complexa situació que els toca viure a nombroses famílies i als professionals de la residència, l'Ajuntament de Solsona recorda que es posa a la seva disposició el suport psicològic del Servei d'Acompanyament al Dol de Solsona. Es tracta d'un equip de professionals de l'espai terapèutic Matís que, de forma personalitzada, acompanya en el procés del dol per ajudar a guarir-ne la ferida. S'hi pot contactar telefònicament trucant al 667024557.