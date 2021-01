La neu del temporal Filomena fa que a les estacions d'esquí només hi faltin els esquiadors

En condicions normals el pas del temporal Filomena hauria estat una molt bona notícia per a les estacions d'esquí catalanes, però les restriccions de mobilitat derivades de la covid-19 han fet que l'arribada d'importants quantitats de neu nova no l'hagin pogut aprofitar els amants de l'esquí de fora dels municipis de les estacions.

Tenint en compte la reducció d'afluència que ha comportat el confinament municipal, totes les estacions d'esquí catalanes han decidit limitar els seus quilòmetres esquiables, una mesura que serveix per estalviar costos. És el cas de l'estació de la Coma i la Pedra, el Port del Comte, que actualment té el 30% de l'estació disponible. Aquesta mesura s'ha pres, de moment, en el millor moment de la temporada pel que fa a la quantitat i la qualitat de la neu a les estacions catalanes. «A nosaltres la Filomena ens va deixar uns 70 cm de neu a la part baixa. Va ser una nevada poc comuna per a aquesta època i encara més perquè va ser en fred i va deixar una neu pols molt bona. Els pocs que estan esquiant ho estan gaudint tant com poden», va afirmar a Regió7 el director de l'estació, Albert Estella, que assegura que «l'estació està preparada i la podríem obrir tota però ens falta que deixin venir-hi la gent».

I és que la direcció del Port del Comte es va arribar a plantejar el tancament de l'estació durant el confinament municipal. «Nosaltres en condicions normals tin-dríem el 100% de l'estació oberta, i en un dia com avui superaríem els 4.500 o 5.000 esquiadors. Actualment, però, el cap de setmana tenim uns 500 esquiadors i entre setmana entre 30 i 50 esquiadors cada dia», lamentava Estella.

A la Molina, el temporal va portar 50 cm de neu de molt bona qualitat, però les restriccions de mobilitat fan que sigui poca gent la que en pugui gaudir. «Des que va començar el confinament municipal tenim una mitjana de 350 visitants diaris i als caps de setmana pugem a uns 600 o 700», va assegurar el seu director, Xavier Perpinyà. En el cas de la Molina tenen el 35% de l'estació cerdana en funcionament, 4 dels 16 remuntadors principals. «Nosaltres i tota la gent que treballem en el món de la neu segur que pensem que és una llàstima perdre l'oportunitat de la nevada, però, d'altra banda, creiem que és el que toca», va dir Perpinyà, que va explicar que l'estació treballa per tenir l'estació preparada per quan relaxin el confinament i per als esquiadors, la majoria federats, que ara poden practicar aquest esport.