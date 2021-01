La Policia Local de Solsona detecta tres festes il·legals aquest cap de setmana

La Policia Local de Solsona ha aixecat 16 actes de denúncia per incompliment de la normativa de prevenció i contenció sanitàries de la covid-19 després d'intervenir en tres festes aquest cap de setmana. Es tracta concretament de 13 denúncies particulars a persones que s'han reunit en trobades privades i tres denúncies per l'incompliment de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana pel soroll.

Les intervencions han estat motivades per avisos de veïns, que han alertat de música forta i xivarri en habitatges particulars de la carretera de Manresa, el carrer de la Regata i el carrer d'Ensija. En tots els casos, s'ha incomplert la normativa de trobades en l'àmbit privat, ja que les trobades eren de sis persones de fins a sis bombolles diferents. A més a més, les persones denunciades no duien màscara. Igualment, en dos dels tres habitatges en què han hagut d'actuar els agents, s'ha incomplert el toc de queda nocturn. "La gent no és conscient que es poden arribar a reunir un màxim de sis persones només si són de fins a dues bombolles de convivència", recorda la Policia Local.

Des de la declaració del segon estat d'alarma, el 25 d'octubre passat, la Policia Local ha aixecat un total de 46 actes, d'entre les quals 20 han estat per incompliment de les restriccions a la mobilitat; 16 per reunions privades de grups de més de dues bombolles de convivència; quatre per no utilitzar màscara o dur-la inadequadament, i dues per consumir begudes alcohòliques a la via pública o espais oberts al públic, entre d'altres. Aquestes actes, excepte pel consum d'alcohol a la via pública, són trameses a Salut Pública, que s'encarrega de tramitar-ne les denúncies corresponents.