El fred intens d'aquest hivern podria reduir les plagues de processionària

Les temperatures polars d'aquest inici de 2021 podrien reduir l'afectació de l'eruga processionària de pi a Catalunya. Així ho afirmen experts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL), que esperen una reducció del nombre de larves que sobreviuran fins a la primavera a les zones més castigades per la borrasca.

Experts asseguren que la successió d'alguns dies amb temperatures per sota del llindar de tolerància de la processionària tindran un impacte en la seva població. Així, a les zones més castigades per la borrasca esperen una reducció del nombre de larves que sobreviuran fins a la primavera, època en que realitzen les seves processons i causen molèsties a la població per la seva capacitat urticant, tot i que afirmen que «és aviat per assegurar que la plaga remetrà de manera general».