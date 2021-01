Pinós rehabilitarà dos habitatges per afavorir l'arribada de noves famílies

L'Ajuntament de Pinós ha engegat un projecte per lluitar contra el despoblament i impulsar l'arribada de noves famílies al municipi. Després de fer una crida a través de les xarxes socials amb el suport del compte de Twitter, Repoblem, han aconseguit aixecar l'interès d'una setantena de famílies interessades en traslladar-se al municipi del sud del Solsonès.

Pinós és un altre dels molts municipis que estan en risc de despoblament i això ha fet que el consistori hagi hagut de prendre'n mesures, especialment per garantir la viabilitat futura de l'escola d'Ardèvol. «En aquests moments a l'escola no tenim un problema pel que fa al nombre d'alumnes però si que a mig-llarg termini hi podria ser, per això ens hem d'anticipar i fer venir gent al municipi», va explicar l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, ahir a Regió7. L'escola d'Ardèvol compta actualment amb 16 alumnes matriculats però la previsió és que en el futur marxin més alumnes dels que arribin.

Per garantir la viabilitat futura de l'escola i fomentar l'arribada de gent, l'Ajuntament de Pinós rehabilitarà dos estances municipals per tal de poder-les llogar a noves famílies. Es tracta de dos habitatges situats a Vallmanya, un en un pis annex al local social i l'altre a l'antiga escola de Vallmanya, actualment sense usos.

«Abans de començar aquestes actuacions volíem assegurar-nos que hi hagués demanda i la veritat és que n'hi ha hagut molta», va dir Vilalta i és que a dia d'avui prop d'una setantena de famílies han mostrat el seu interès per traslladar-se a Pinós. Tenint en compte aquesta resposta, el consistori es compromet a rehabilitar els dos habitatges i, un cop finalitzats, es farà el procés de selecció de les famílies en el qual es prioritzarà el projecte vital d'aquestes.

El batlle assegura que al municipi hi ha diversos habitatges en mal estat i en desús que podrien cridar l'interès a gent de fora per anar a viure a Pinós, però els propietaris no els rehabiliten. En aquest sentit, Vilalta va dir que «estem incitant i fomentant a què els propietaris del municipi arreglin aquestes cases però no depèn de nosaltres».