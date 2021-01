El ple del Consell Comarcal votarà les bases dels ajuts escolars i extraescolars

En el ple del Consell Comarcal del Solsonès previst per avui, es sotmetrà a votació les bases per a la concessió d'ajuts individuals per activitats escolars i extraescolars per a l'exercici 2021.

La presidenta de l'ens comarcal, Sara Alarcón va indicar que «malgrat la situació de pandèmia, no podem descuidar els ajuts als infants per quan es pugui reprendre la normalitat». Xavier Castellana, conseller comarcal d'Acció Social va afegir que «cal donar facilitats per tal que els nostres joves puguin desenvolupar activitats que els permeti socialitzar-se en les mateixes condicions, independentment de la seva renda familiar». Aquestes ajudes han de permetre, segons Dolors Caelles, consellera comarcal d'Educació poder realitzar «unes activitats de gran importància per a la seva formació i desenvolupament, motiu pel qual no s'hi han d'escatimar recursos per tal que arribin a tothom».

En cas de superar el tràmit de la votació, caldrà una exposició al públic, després de la qual ja es podrà sol·licitar l'ajut.