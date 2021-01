La Mancomunitat d'Aigües nega poder subministrar aigua a Torà

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS) va assegurar ahir que no pot subministrar aigua a Torà amb les infraestructures actuals després que el consistori segarrenc aprovés un projecte per connectar la seva xarxa amb la del Solsonès «sense tenir en compte el criteri de la MAAS», tal com va afirmar un comunicat publicat ahir per l'ens gestionador de l'aigua.

El president de l'ens que s'encarrega de subministrar aigua a 10 municipis del Solsonès i Biosca (Segarra), Daniel Rovira, va explicar a Regió7 que «actualment no tenim aigua per subministrar a Torà sense posar en risc el subministrament dels altres municipis». En el comunicat, la MAAS va assegurar que perquè Torà passi a formar part de l'entitat és necessari que tots els membres hi donin el vistiplau, que es pugui garantir el servei d'aigua al nou municipi sense perjudici a la resta d'abonats i que s'arribi a un acord entre les dues parts per tal d'adaptar la xarxa existent a les necessitats derivades d'una nova incorporació, i cap d'aquestes condicions es produeixen. A més, per poder subministrar aigua a Torà sense perjudicar a la resta de membres, la MAAS quantifica el cost de les obres a realitzar en més d'1.000.000 d'euros i que necessitarà d'una nova concessió per poder captar més aigua del punt de captació de Riulacó.

«Penso que l'error de Torà és que abans de fer aquesta obra ho hauria d'haver consultat amb nosaltres. Si tenen la intenció de connectar-se a la MAAS o d'arribar-ne a ser membre és tan senzill com parlar-ne», va dir Rovira que va afegir que li dona la sensació que és una manera de posar pressió per poder entrar a formar part de la mancomunitat.

Per la seva banda, l'alcalde de Torà, Magí Coscollola, va explicar que compta amb un document amb la conformitat de la mancomunitat que diu que els subministrarà aigua en funció de la disponibilitat i que va ser indispensable per tal que l'Agència Catalana de l'Aigua subvencionés una part del projecte. «No demanem a la MAAS que deixi sense aigua ningú per donar-nos-en, simplement que ens subministri l'aigua que en cada moment tingui», va explicar.

Coscollola va afirmar l'interès del seu municipi per entrar a formar part de la MAAS des de fa uns anys, però les negociacions no han arribat a prosperar mai. A l'espera de la renovació dels estatuts que permetrien flexibilitzar l'entrada de nous membres a la mancomunitat, Torà ha apostat per tirar endavant amb la construcció d'aquesta connexió sense saber si tindrà subministrament d'aigua.