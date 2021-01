Les baixes temperatures redueixen el cens d'ocells aquàtics del Solsonès

Les baixes temperatures i el fet que totes les basses estiguessin gelades han fet que la tendència en la presència d'ocells aquàtics detectats al Solsonès continuï a la baixa.

Com cada any, el Grup de Natura del Solsonès (GNS), a través de la col·laboració de 13 voluntaris, i el cos d'Agents Rurals van dur a terme el cens d'ocells aquàtics hivernants a la comarca i que també es realitza simultàniament a tot el territori català. Es tracta d'una metodologia per saber quines espècies i amb quina quantitat passen l'hivern en els espais aquàtics de casa nostra. L'estudi realitzat al Solsonès ha confirmat la tendència a la baixa respecte a la presència d'aquestes aus a causa de les baixes temperatures.

La comarca del Solsonès no és una zona amb una gran hivernada d'ocells aquàtics, sobretot pel fet que no té grans zones aquàtiques i bons hàbitats per a aquestes espècies d'ocells. Aquest any, a més, totes les grans basses estaven gelades i tan sols s'han observat aus aquàtiques en els dos embassaments de la comarca i en algun punt de les parts baixes del Cardener i Ribera Salada.

En total s'han comptabilitzat 67 ànecs collverds, 23 corbs marins, 8 bernats pescaires i 4 cabussets com a espècies més destacades. «Són densitats molt baixes si es compara amb altres espais aquàtics del país, però no implica la gran importància del manteniment, conservació i millora d'aquestes zones per aquestes i altres espècies d'ocells que a l'hivern són essencials per la seva supervivència», afirma el GNS.

Els espais més importants al Solsonès són els embassaments de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, que són els dos llocs on s'agafen les dades per fer el recull global a Catalunya. Però el GNS també ha mostrejat les grans basses de tota la comarca (Brics, Alzina, Miracle, Porredon, Canet, Torre d'en Dach, depuradora, Marmí) així com diversos punts interessants del Cardener i Ribera Salada, fins i tot arribant a una de les cues del pantà de Rialb a la zona d'Ogern, per tenir una visió més global de la situació d'aquests animals a la comarca.