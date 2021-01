El Centre Sanitari afirma que la Generalitat va informar que s'havia de vacunar tot el personal

El Centre Sanitari del Solsonès defensa la vacunació del seu gerent, que alhora ho és del Consell Comarcal, al·legant que dies abans d'engegar el procés, la coordinació de vacunació de la Generalitat va informar al centre que s'havia de vacunar a tota la seva plantilla, especialment als que hi treballen presencialment, tot i que la Generalitat no va informar d'aquesta instrucció públicament fins aquest dijous, nou dies després de la vacunació al Centre Sanitari.

El director mèdic de l'ens de salut comarcal, Juan Campus, ho ha assegurat aquest matí en roda de premsa. Segons Campus, el Centre Sanitari va rebre aquesta instrucció abans de la vacunació i, arran dels dubtes que li van sorgir, es va posar en contacte amb la coordinació de vacunació de la Generalitat per demanar si el pla incloïa els usuaris de l'àrea sociosanitària i "dos casos especials": el gerent Marc Carrera i la presidenta Sara Alarcón.

Segons Campus, es va informar a través d'un correu electrònic a tots els treballadors que estaven inclosos en el pla i ell es va posar en contacte directament amb Alarcón i Carrera per explicar-los que també hi estaven inclosos. Segons ha confirmat Alarcón a aquest diari, ella es va negar a rebre la vacuna. Pel que fa a Carrera, Campus va explicar que el gerent va voler que la seva dosi es destinés a una altra persona que la necessités més, però el director mèdic li va dir que si no se la posava "es perdria". Llavors va decidir vacunar-se.

Campus ha defensat la gestió de la vacunació al Centre Sanitari assegurant que "mèdicament, pensant si és correcte o no, penso que la vacunació de qualsevol persona està evitant contagis. Jo no miro si són gerents, informàtics o personal de cuina. Com entraven dins de les directrius de la Generalitat podien vacunar-se". El 12 de gener es van vacunar un total de 95 persones, de les quals 13 són usuaris de l'àrea sociosanitària.



La Cup critica la opacitat dels responsables polítics

El grup d'ApS-CUP ha criticat la gestió que han fet els responsables polítics de la comarca del conflicte generat per la vacunació del gerent del Centre Sanitari i del Consell Comarcal del Solsonès.

L'escrit afirma que la manera com s'ha gestionat ha estat totalment "opaca i vergonyosa", fent referència a la resposta de la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, en el darrer ple de l'ens en que se li va preguntar sobre la vacunació del gerent. A més, la formació també critica el silenci de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, en aquest afer.

La formació assegura que "si, segons diu el Consell, s'ha seguit el protocol, s'ha generat una situació de greuge vers persones treballadores del Consell molt més exposades a contagi" i apunta a l'ètica personal de voler rebre la vacuna o no fer-ho. "Si no hi havia res a amagar, tal i com defensa el Consell en el seu comunicat, considerem que s'havia d'anar de cara i explicar des del primer dia qui és vacunava", diu l'escrit.

Finalment el comunicat demana explicacions, amb proves, al Centre Sanitari i al Consell i que "en cas que quedi provat que hi ha hagut una negligència, demanem que cadascuna de les parts implicades assumeixi la seva responsabilitat i posi el seu càrrec a disposició del Ple".