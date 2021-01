El Centre Sanitari defensa la vacunació del gerent i Junts en demana la dimissió

El Centre Sanitari del Solsonès defensa la vacunació del seu gerent, que alhora ho és del Consell Comarcal, al·legant que dies abans d'iniciar el procés, la coordinació de vacunació de la Generalitat va informar-los que s'havia de vacunar a tota la plantilla, especialment als que hi treballen presencialment, tot i que la Generalitat no va informar d'aquesta instrucció públicament fins aquest dijous, nou dies després de la vacunació al Centre Sanitari.

El director mèdic de l'ens de salut comarcal, Juan Campus, ha assegurat aquest dissabte en roda de premsa que el Centre Sanitari va rebre aquesta instrucció abans de la vacunació i, arran dels dubtes que li van sorgir, es va posar en contacte amb la coordinació de vacunació de la Generalitat per demanar si el pla incloïa els usuaris de l'àrea sociosanitària i «dos casos especials»: el gerent Marc Carrera i la presidenta Sara Alarcón.

Segons Campus, es va informar a través d'un correu electrònic a tots els treballadors que estaven inclosos en el pla i ell es va posar en contacte directament amb Alarcón i Carrera per explicar-los que també hi estaven inclosos. Segons ha confirmat Alarcón a aquest diari, ella es va negar a rebre la vacuna. Pel que fa a Carrera, Campus va explicar que el gerent va voler que la seva dosi es destinés a una altra persona que la necessités més, però el director mèdic li va dir que si no se la posava «es perdria». Llavors va decidir vacunar-se.

Campus va defensar la gestió de la vacunació al Centre Sanitari assegurant que «mèdicament, pensant si és correcte o no, penso que la vacunació de qualsevol persona està evitant contagis. Jo no miro si són gerents, informàtics o personal de cuina. Com entraven dins de les directrius de la Generalitat podien vacunar-se». El 12 de gener es van vacunar un total de 95 persones, de les quals 13 són usuaris de l'àrea sociosanitària.

El grup Junts per Solsona ha explicat en un comunicat la cronologia dels fets arrel de la vacunació del gerent del Consell Comarcal del Solsonès. En l'informe condemnen la manifestació del consell comarcal comunicada divendres al migdia en la qual ja assumia la vacunació del gerent però la justificava com a correcta. Segons consideren "el document de vacunació aprovat pel Ministerio de Sanidad deixa molt clar que no es procedia a la vacunació. Si en el terreny tècnic la presidenta no va ser precisa, en el terreny polític encara va ser pitjor ja que no va dissipar cap dubte i va contribuir a augmentar l'escàndol ètic del cas". També afegeixen que "el càrrec de gerent del Consell Comarcal va ser nomenat a dit políticament per la presidenta. La qual cosa li confereix un estatus polític de direcció de l'ens. El Centre Sanitari és un organisme autònom que forma part del Consell Comarcal, d'igual manera que també ho és el Patronat de Turisme. Diversis treballadors públics treballen indistintament pel Consell Comarcal com pel Centre Sanitari atès que és la mateixa casa i cap d'ells s'ha vacunat".



Junts per Solsona reclama la dimissió del gerent del Consell Comarcal

Veient això, el portaveu de Junts per Solsona, Marc Barbens, ahir divendres a la tarda en el context de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Solsona va adreçar-li a l'alcalde que atesa la manca de reacció per part de la presidenta del Consell l'opinió de l'Ajuntament de Solsona no podia ser cap altra que la de demanar la dimissió del gerent del Consell Comarcal. La resposta no va ser convincent i en resum s'al·legava que no hi havia hagut mala fe.

Aquest dissabte el grup ha assistit a un acte del Consell Comarcal el qual consideren 'de difícil comprensió'. "Al nostre entendre, s'ha posat a tècnics mèdics al peu dels cavalls quan la mateix presidenta ha explicat que va decidir no posar-se la vacuna, quan segons ella hi tenia dret. S'ha autorespost el dilema ètic que li planteja tota l'oposició en bloc, la majoria de professionals sanitaris i d'assistència de la comarca i el gruix de l'opinió pública solsonina" conclouen.

Per tot això Junts per Solsona ha reclamat la dimissió del gerent del Consell Comarcal i en la seva absència la destitució per part de la presidenta. La formació política demana un pronunciament clar de l'alcalde de Solsona, en tant que màxim responsable de la ciutat, en la direcció de depurar les responsabilitats polítiques d'aquest cas.

El proper dijous el consistori solsoní celebra un Ple ordinari on en cas que abans no hi hagin hagut novetats es podria prendre una posició clara sobre el tema. Si no ho fa l'alcalde, segons han manifestat en el comunicat, els regidors d'aquests grup seran els encarregats d'impulsar-ho.