El gerent del Consell del Solsonès va ser vacunat quan tocava als sanitaris

El gerent del Consell Comarcal i del Centre Sanitari del Solsonès, Marc Carrera, va rebre el dia 12 de gener la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, segons ha pogut confirmar aquest diari, tot i que Carrera no forma part del personal sanitari que havia de ser inoculat segons el protocol oficial vigent en aquell moment. La presidenta del Consell, Sara Alarcón, no ho va negar en el ple comarcal celebrat aquest dijous (vegeu edició d'ahir) i el Centre Sanitari tampoc no ho va negar en el comunicat emès ahir mateix.

El Centre Sanitari va apel·lar en el seu comunicat a una carta del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, adreçada dijous als centres de salut, que especifica que la Generalitat considera «una prioritat vacunar tots els professionals dels centres assistencials» incloent «comandaments, personal d'administració i serveis, o d'altres col·lectius essencials per al funcionament dels centres».

La vacunació de Carrera, però, es va produir el dia 12 de gener, molt abans que la Generalitat emetés aquesta instrucció, que substitueix el criteri anterior de vacunar només personal sanitari de primera línia de contacte amb els pacients, alhora que persones grans en residències. El mateix Argimon va afirmar el dia 14 d'aquest mes, dos dies després que Carrera rebés el fàrmac, que «no és ètic vacunar-se si ets responsable públic i no tens més de 70 anys».

Ni el Consell Comarcal ni el Centre Sanitari van voler respondre a aquest diari si el gerent treballa de forma presencial a l'ens de salut, però fonts de l'equipament sanitari van dir a Regió7 que només ho fa un dia a la setmana i unes poques hores, ja que majoritàriament treballa al Consell Comarcal.

El Centre Sanitari va afirmar ahir que, abans d'engegar el procés de vacunació del seu personal, va consultar a la coordinació de vacunació de la Generalitat «atès que les directrius indicaven que la primera ronda de la vacunació anava dirigida a tot el personal del centre mèdic i, alhora, al personal de les empreses externes». Sempre segons el comunicat, la resposta va ser que la vacunació incloïa «el conjunt del personal, fos personal mèdic de primera línia, administratiu o gerència, sense matisos ni excepcions». En l'escrit, fa una crida «a la corresponsabilitat per no caure en la demagògia i el debat estèril», en relació amb el cas del gerent.

L'afer ha provocat indignació en l'oposició al Consell. Isabel Pérez, de Junts, va assegurar dijous que, en cas de confirmar aquest fet, el seu grup no es quedarà quiet i, si cal denunciar l'assumpte, ho faran perquè ho consideren «un fet greu». Òscar Garcia, de la CUP, es mostra sorprès per les diferències entre els plans de vacunació de Catalunya i Espanya.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va ordenar vacunar contra la covid-19 «tots els professionals dels centres assistencials», inclosos els comandaments, personal d'administració o serveis i altres col·lectius essencials, per evitar brots intrahospitalaris», però aquestes instruccions contrasten amb les que va establir dijous el Grup de treball tècnic de vacunació contra la covid-19 del Ministeri de Sanitat.

Aquest document, que el Departament de Salut considera vàlid, cita una sèrie de grups que poden rebre la vacuna segons el protocol, però en l'extensa llista no s'esmenta els directius d'aquests centres sanitaris. En canvi, sí que són considerats prioritaris per la Secretaria de Salut Pública de Catalunya, segons la instrucció d'Argimon emesa dijous.

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar ahir que no hi ha hagut «cap canvi» en el protocol.